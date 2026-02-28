Честито на тв водещата с най-дълбоките сини очи
©
Телевизионната ѝ кариера започва като сценарист в предаването "На кафе“. Става позната на зрителите като водеща и репортер с рубриките си "Мери Репортери“ в предаването "Тройка по никое време“ по TV7 и “Ток шоу на токчета" в предаването “Вечерното шоу на Азис" по TV2. Участва в реалити предаването "Животът на другите" по БНТ1, където за пет дни заживява при ромско семейство.
През 2009 година участва в танцувалното шоу “VIP Dance" по Нова телевизия, където актьорът Борислав Захариев й партнира. Двамата достигат до полуфинал и се превръщат в едни от фаворитите на публиката. Води рубрики в "Шоуто на Иван и Андрей" и в 8-часовото предаване "Станция НОВА" ("Мария в Огледалния свят") по Нова телевизия. Редом с ядрения физик Леандър Литов води предаването "Красива наука" по БНТ1. В същата телевизия заедно с Камен Воденичаров и Андрей Захариев, е едно от лицата на седмичното токшоу "н3Dеля Х3".
Водеща е на "България търси талант“ за трети, четвърти (в партньорство с Александър Кадиев) и пети сезон на предаването. От 2016 година е водеща на "Бригада Нов дом“ по БТВ, където заедно с Владимир Караджов помагат на десетки семейства в нужда. До 2022 година има рубрика в предаването "Мармалад“, излъчвано по същата телевизия. През 2023 година става гост-водеща на "Стани богат - Въпрос на бъдеще“, благотворителния сезон на предаването. Тя е и първата жена, седнала на стола на водещия на "Стани богат“ в цяла Източна Европа.
Мария Силвестър участва във филмите "Една нощ“ (2001, реж. Пламен Масларов) и "Още една мечта“ (2012, реж. Николай Мутафчиев), както и в сериала "Тя и той“. През 2012 година дублира анимационния филм "Мадагаскар 3“, където озвучава женския ягуар Джия.
Участва в проекта на художника Калин Серапионов "Нали разбираш?" от 2004 година с бившия си съпруг и баща на детето ѝ Силвестър Силвестров. Мария Силвестър се присъединява към литературния проект "Пощенска кутия за приказки" малко след началото му през 2010 година. Част е и от театралния експеримент на Иво Димчев "Фейсбук театър" през 2015. През 2017 година заедно с пианистката Мария Каракушева стартират съвместния си сценичен проект "Концерт за две Марии и едно пиано".
През 2024 г. на 24 февруари, Мария Силвестър се завръща като водещ на "Бригада Нов дом“, след три годишната пауза на предаването. Задно с новата бригада на Калин Евтимов от "Фермата" 8.
През 2023 година в съавторство със Симеон Марков и Калин Серапионов, Мария Силвестър реализира изложбения проект "МО!". Инициаторът му, Симеон Марков казва: "В началото на своята кариера, в ефира на две вече несъществуващи телевизии – ТV7 и ТV2, Мария Силвестър излиза на улицата и започва серия от репортажи, в които интервюира отхвърлените. Репортажите се разполагат на границата между журналистическото, художественото и политическото. Те могат да бъдат отнесени към концепцията за Гонзо журналистика, както и към традициите на социалния експеримент.“
"МО!" е три-канална видео инсталация, съставена от личния архив на Мария Силвестър. Заглавието на творбата цитира един от най-известните репортажи на Силвестър, в който човек преминава през кадъра, прекъсва интервюто и вбесен казва по средата му: “МО!".
Още по темата
/
Журналистът Юлия Владимирова: На тазгодишното "Берлинале" се усещаше по-силно политическо напрежение от обикновено
27.02
Още от категорията
/
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Скандална ергенка се омъжи
16:29 / 27.02.2026
Ергенът Стоян върви по улиците и си търси гадже
14:42 / 27.02.2026
Ваньо Алексиев превозва супер луксозното си возило по доста специ...
14:18 / 27.02.2026
Принц Уилям с тежки обиди към Меган Маркъл
10:19 / 27.02.2026
Този нисковъглехидратен зеленчук става за супа, гарнитура, дори т...
22:07 / 26.02.2026
Мария Цънцарова се завръща
15:44 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.