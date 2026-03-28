Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
След повече от половин век хора отново ще се отправят към Луната. Мисията "Артемис II“ се очаква да постави началото на нова ера в космическите изследвания на човечеството.

Полетът до Луната ще започне от Космическия център "Кенеди“ в Кейп Канаверал, Флорида.

Четирима астронавти ще пътуват с мегаракетата на НАСА – Space Launch System. Това ще е втора мисия "Артемис“, но за първи път с екипаж на борда.

Ракета е с височина 98 метра, или приблизително колкото 33-етажна сграда. Има два огромни ракетни ускорителя и четири двигателя, които осигуряват мощността за излитане. Резервоарът съдържа над три милиона литра течен водород и течен кислород.

Задачата на SLS е да изведе в космоса космическия кораб "Орион“ – който се намира на върха на ракетата.

На борда е ще бъдат четирима астронавти. Американците Рийд Уайзман, който е капитан на мисията, Виктор Глоувър и Кристина Кох. С тях ще е и канадецът Джереми Хансен. За него това ще бъде космически дебют.

По план екипажът трябва да прекара 10 дни в капсулата "Орион“, която е с размери 5 метра ширина на 3 метра височина.

Всеки астронавт е избрал любимите си храни за пътуването. Като например: макарони със сирене, наденички, пикантен зелен фасул, огретен от броколи, ядки и, разбира се – кафе.

През първите 24 часа от мисията астронавтите ще обикалят около Земята. В този период ще бъде следено за възможни проблеми, преди "Орион“ да се "откачи“, за да продължи към Луната.

Ако всичко върви по план, астронавтите ще имат 3 часа за наблюдение на Луната и събиране на данни. Завръщането се очаква да отнеме 4 дни.

Корабът трябва да преодолее огнен ад с температури от около 2 хиляди и 700 градуса. Именно топлинният щит беше повреден при първата мисия на "Артемис“. Приводняването се очаква да е в Тихия океан край бреговете на Калифорния.

Във втората мисия на "Артемис“ има българска следа – това са камерите, които излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на NASA. Сега те ще проследят и старта на мисията до Луната.  

В предаването bTV "Светът" гостува техният създател инж. Петко Динев, основател на компания за индустриални камери.

"Ние активно участваме във всички етапи от програмата "Артемис“. Нашите камери се намират вътре в самата носител и те следят за правилното функциониране на ракетата. Има камери, които се намират по тялото на ракетата, за да може да се следи дали всичко протича нормално, а има и камери при връзките между ракетата и ускорителите, за да се провери дали при отделянето на ускорителите всичко е наред – те трябва да се отделят в синхрон“, разказа инж. Динев.