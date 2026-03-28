След повече от половин век хора отново ще се отправят към Луната. Мисията "Артемис II“ се очаква да постави началото на нова ера в космическите изследвания на човечеството.Полетът до Луната ще започне от Космическия център "Кенеди“ в Кейп Канаверал, Флорида.Четирима астронавти ще пътуват с мегаракетата на НАСА – Space Launch System. Това ще е втора мисия "Артемис“, но за първи път с екипаж на борда.Ракета е с височина 98 метра, или приблизително колкото 33-етажна сграда. Има два огромни ракетни ускорителя и четири двигателя, които осигуряват мощността за излитане. Резервоарът съдържа над три милиона литра течен водород и течен кислород.Задачата на SLS е да изведе в космоса космическия кораб "Орион“ – който се намира на върха на ракетата.На борда е ще бъдат четирима астронавти. Американците Рийд Уайзман, който е капитан на мисията, Виктор Глоувър и Кристина Кох. С тях ще е и канадецът Джереми Хансен. За него това ще бъде космически дебют.По план екипажът трябва да прекара 10 дни в капсулата "Орион“, която е с размери 5 метра ширина на 3 метра височина.Всеки астронавт е избрал любимите си храни за пътуването. Като например: макарони със сирене, наденички, пикантен зелен фасул, огретен от броколи, ядки и, разбира се – кафе.През първите 24 часа от мисията астронавтите ще обикалят около Земята. В този период ще бъде следено за възможни проблеми, преди "Орион“ да се "откачи“, за да продължи към Луната.Ако всичко върви по план, астронавтите ще имат 3 часа за наблюдение на Луната и събиране на данни. Завръщането се очаква да отнеме 4 дни.Корабът трябва да преодолее огнен ад с температури от около 2 хиляди и 700 градуса. Именно топлинният щит беше повреден при първата мисия на "Артемис“. Приводняването се очаква да е в Тихия океан край бреговете на Калифорния.Във втората мисия на "Артемис“ има българска следа – това са камерите, които излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на NASA. Сега те ще проследят и старта на мисията до Луната.В предаването bTV "Светът" гостува техният създател инж. Петко Динев, основател на компания за индустриални камери."Ние активно участваме във всички етапи от програмата "Артемис“. Нашите камери се намират вътре в самата носител и те следят за правилното функциониране на ракетата. Има камери, които се намират по тялото на ракетата, за да може да се следи дали всичко протича нормално, а има и камери при връзките между ракетата и ускорителите, за да се провери дали при отделянето на ускорителите всичко е наред – те трябва да се отделят в синхрон“, разказа инж. Динев.