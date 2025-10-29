Делян Добрев, но с изненадващо грешна титуловка.
По време на излъчването на материала Добрев бе представен като представител на партия "Възраждане". Това очевидно объркване предизвика бързи реакции в социалните мрежи, тъй като политикът от години е свързан с ГЕРБ и никога не е имал нищо общо с формацията на Костадин Костадинов.
Делян Добрев е дългогодишен член на партията ГЕРБ. Той е бил министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов от 21 март 2012 до 13 март 2013 г. Политическата му кариера започва още през 2009 г., когато става депутат в 41-то Народно събрание. В него Добрев заема поста заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергика и туризъм и е член на Комисията по бюджет и финанси.
Засега от Нова телевизия не са излезли с официален коментар по повод допуснатата грешка, но подобни неточности в национален ефир рядко остават незабелязани. Гафът породи множество шеги и реакции онлайн, като мнозина се пошегуваха, че "в Нова явно вече бъркат партийните цветове", пише "България Днес".
