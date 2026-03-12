Цитиридис и Глория Петкова се изправят в сблъсък с Жени Калканджиева и Веселин Плачков
След големия интерес към юбилейния спектакъл "25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!", продуцентската компания Междинна станция връща формата в нова, по-близка до публиката версия – "СБЛЪСЪК In The Club".
Първото издание ще се проведе на 18 април в Joy Station в София. На ринга отново ще застанат водещите Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат дебата.
Темата на дискусията ще бъде: "Има ли качествата поколението Gen Z да преобрази България към по-добро?"
Организаторите обещават същия емоционален и остър дебат, характерен за "Сблъсък", но този път в по-интимна клубна атмосфера, която ще позволи на публиката да бъде много по-близо до участниците и самото действие.
