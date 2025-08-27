Новини
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
Автор: Ася Александрова 12:06Коментари (0)30
Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава", в която се казва, че белегът се губи, но целувката не се е забравя в душата. Това е може би най-хубавият дар, който можем да дадем на човека, когато обичаме, а именно целувката. Това каза в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" артистът DIA по повод представянето на новата й песен "От целувка белег не остава“.

"Наистина вярвам в любовта и вярвам, че това може да се случи на абсолютно всеки. Знам, че напоследък има доста хора, които си мислят, че това птиче никога няма да кацне на тяхното рамо или просто не вярват, че то съществува точно за тях, но съм абсолютно убедена, че това е така и че може да им се случи тази голяма любов. Ето, например моята голяма любов ми режисира видеото на клипа,“ сподели тя.

Клипът е заснет по метода one-shot видео от екипа на Whiteshadows Pictures, като заснемането се осъществява в един непрекъснат кадър и изисква доста концентрация и изключителен синхрон. "На мен много ми харесва и мечтах да създам такова видео. В one-shot видеото няма как всичко да е перфектно. То просто няма как да стане, не съществува такъв вариант. И може би точно тези малки недостатъци всъщност правят най-голямата магия във видеото.“

Гласът на народната певица Габриела Миланова също може да се чуе в песента, който по невероятен начин се съчетава със съвременното звучене на DIA. Завръщането към фолклора, към традициите на нашите предци е нещо изключително добро, добави още артистът. "Много е хубаво, особено когато днес всичко ни кара да бъдем възможно най-встрани от първоначалното си аз, много е хубаво по някой път просто да се завърнеш, защото се чувства сякаш у дома. Слушам много фолклор и си чувствам винаги сякаш съм вкъщи. Т.е. може би това е музиката, която най-много ни пасва на душата изначално, най-чистата вибрация – тази вибрация, която съответства напълно с нас, синхронизира се с нас и с душата ни,“ посочи певицата и добави, че се надява това съчетание на съвременно звучене и късче от старите песни да докосне хората.

Изпълнителят споделя също, че освен "От целувка белег не остава“ има много готови песни, които ще представи в "нов невероятен микс“, който ще представи възможно най-скоро в различни градове в страната.

Още по темата: общо новини по темата: 530
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
