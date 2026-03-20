Българският DJ Марти G е получил инсулт. Новината беше съобщена във Фейсбук от музиканта Диан Савов от групата Deep Zone Project, който призова за подкрепа в този труден момент с думите: "Да се помолим за Марти G Младенов да се оправи от инсулт".Марти G, чието истинско име е Мартин Иванов Младенов е роден на 23 февруари 1967 г. в гр. София в семейство на циркови артисти. Той има дългогодишна кариера и е сред най-разпознаваемите диджеи в България.С времето се утвърждава като една от ключовите фигури на българската клубна сцена, особено с популяризирането на ретро партитата, които съчетават хитове от миналото с модерно звучене.Между 1993-2005 г. води различни музикални предавания в редица радиостанции. Също така е подгрявал концерти на световноизвестни изпълнители от хип-хоп, диско и поп сцената, като част от тях са Снуп Дог, Wu-Tang, Ice MC, Dr. Alban и други.