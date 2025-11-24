Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Департаментът за правителствена ефективност (DOGE), създаден от бизнесмена Илон Мъск, е престанал да съществува осем месеца преди края на мандата си, заявява директорът на Службата за управление на персонала (OPM) Скот Купор.

"Той не съществува“, заявява Купор пред Reuters. Той добавя, че DOGE вече не е "централизирана структура“.

Според информационната агенция, Службата за управление на персонала (OPM) е поела много от функциите на разпуснатата агенция.

Малко след встъпването си в длъжност, американският президент Доналд Тръмп обяви серия от мерки за намаляване на размера на правителството и борба с бюрокрацията. Той възложи на Мъск да наблюдава работата на Департамента за правителствена ефективност (DOGE).