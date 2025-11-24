DOGE на Илон Мъск бе разпуснат по-рано от планираното
"Той не съществува“, заявява Купор пред Reuters. Той добавя, че DOGE вече не е "централизирана структура“.
Според информационната агенция, Службата за управление на персонала (OPM) е поела много от функциите на разпуснатата агенция.
Малко след встъпването си в длъжност, американският президент Доналд Тръмп обяви серия от мерки за намаляване на размера на правителството и борба с бюрокрацията. Той възложи на Мъск да наблюдава работата на Департамента за правителствена ефективност (DOGE).
