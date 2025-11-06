Да не дава Господ, да те хване грипът. За "добър ден" в аптеката ти искат 50 лева
С падането на температурите обикновено идват грипните вируси и настинките. И ако цяло лято не ни се е налагало да влизаме в аптеката, освен за слънцезащитен крем, то сега е наложително.
Проверка на "Фокус", в произволна аптека показа, че само за "добър ден" трябва да извадиш 50 лева. Няма да споменаваме конкретни препарати, а ще обобщим цените на лекарствата за различните симптоми, които при грипоподобните състояния са всички накуп.
– при болки в гърлото: от 10 до 20 лева
– при кашлица /сироп или таблетки/: от 5 до 19 лева
– при хрема: от 11 до 15 лева
– комбинирани лекарства за симптоми на грип и настинка: от 12 до 18 лева
Цените, за които говорим са за категорията "най-търсени" лекарства. Знаем, че има и "бутикови" капки за нос за над 25 лева, както и сиропи за кашлица на подобна цена.
Не е нужно да си математик, за да сметнеш, че дори да вземеш най–евтиното, което никой не прави, за тези 4 типа лекарства са нужни 38 лева. Към тях естествено трябва да прибавим и витамин "С", ако сме със слаб стомах и пробиотик. Няма да го смятаме, на всички е ясно.
