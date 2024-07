© виж галерията Ева Лонгория e еднаот безспорните ни любимки. Ролята ѝ в хитовия сериал "Отчаяни съпруги“ я направи суперзвезда, а през годините тя непрекъснато затвърждава статута си на секси мацка.



На 49 години с щастлив брак и син, Ева е и пример за много жени, които успешно се справят с кариерата и майчинството.



Тези дни в социалните мрежи се завъртяха снимки от почивката ѝ по бански, за да ни напомнят едно – всяка звезда е и нормален човек. И не, че бричовете ѝ и оформеното коремче я правят по – малко секси, но успокояват нас, обикновените жени да приемаме телата си такива, каквито са.



Днес актрисата признава, че оценката на майка ѝ и сестрите ѝ е оказвала влияние върху самочувствието ѝ до доста късен етап от живота ѝ.



"И трите ми сестри са блондинки. Бях единствената, която се роди с черна коса, мургава кожа, тъмни очи“, разказва актрисата и бизнесдама в подкаста Not Skinny But Not Fat на Аманда Хърш.



"Сестрите ми имат тези красиви лешникови очи. Майка ми е "güera“ — което означава бялата. Наричат ​​я "tia güera“, защото е с толкова светла кожа. Така че израснах като "la prieta fea“, което означава "грозната тъмна“.



Лонгория съвсем не изглежда перфектно по бански след едно раждане и на 49 години, но изглежда истинска и се наслаждава на морето и слънцето без никакви притеснения, пише Edna.bg.