Дамян Попов: Рядко пиша текстове на песни, но този си го написах изцяло аз
© Фокус
"Искахме видеото да е нещо семпло, защото няма нужда от прекалено помпозност, когато имаш хубаво послание в песента“, обясни Дамян Попов.
"То носи точно тази топлота и уют, която би трябвало да предадем с тази песен. 90% от хората казаха едно и също: "Стана ни топло, уютно и коледно“. Значи задачата е свършена успешно“, допълни Миа.
Спойката между двамата е много силна. Познават се от деца – учат заедно в гимназията, тогава започват и да пеят в дует. "Тя често казва, че се разбираме само с поглед. Винаги знаем какво търсим. Много добре музицираме и творим заедно, просто ни се получава много естествено. Аз не я възприемам като приятел – Миа си е мое семейство. Тя е добрият организатор, аз съм разпръснатият“, сподели артистът.
На 21 декември Дамян Попов ще представи авторската си песен "Слушай сърце“. "Тя се получи много спонтанно. Нахвърлях някакви фрази пред пианото вкъщи. Аз рядко пиша текстове на песни, но тук си го написах изцяло аз, с малка помощ от Цвета Иванова“, разказа той.
