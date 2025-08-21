Даниела в нов удар срещу Мартин Ергенът

© Една от най-запомнящите се и обсъждани участнички и финалистка от четвъртия сезон на риалитито "Ергенът“ – Даниела Рупецова – продължава да е в устите на хората. За нея се изписаха хиляди и най-различни пикантерии, свързани както с личния ѝ живот, така и с развоя на събитията покрай нея и избраника ѝ във формата – Мартин Николов-Елвиса.



Оказва се, че историята на Даниела Рупецова е пример за това как публичният образ може да е далеч от личността в реалността.



В първия епизод на подкаста "Голата истина“ на друга бивша участничка от "Ергенът“ – Дениз Хайрула – Дани призна за първи път публично за отношенията си с Мартин. Тя отговори искрено и без недомлъвки на много въпроси, които вълнуваха феновете на риалитито, като така развенча дори най-пиперливите слухове по неин адрес. Краткото резюме на епизода гласи: "Тя мълча. Тя издържа. И сега говори тя!“



"Интересно как хората са много чувствителни и християнски настроени, когато стане въпрос за пари и възможности и задават въпроси от типа "А къде е любовта?“. Обаче, като започне "Ергенът“, всички забравят за християнското и не чакат дори две минути, за да видят същността на жената, преди да излеят злобата си. Ако чакате равноправно одобрение от хората, за да направите вашите избори, то никога няма да се случи. Те самите дори не знаят какво точно проповядват“, каза Рупецова.



Хубавата Даниела предизвика интереса в публиката още с първите епизоди на "Ергенът“. Кулминацията бе развръзката на отношенията между нея и Мартин в епизодите на риалитито, а епилогът – годежът и последваната скандална раздяла след предаването. Двамата, заедно и с част от другите участници от риалитито, гостуваха в bTV, където Мартин Елвиса изказа доста неприятни твърдения за Даниела. Една от провокациите бе относно интимните моменти в спалнята, за които Рупецова твърдо отрече. В подкаста разкрива и причината – поискала е първо той да си направи профилактични изследвания, а той отказал. Хубавелката допълни, че това е първото ѝ условие, когато започва нова връзка, и бившите ѝ приятели могат да го потвърдят.



На друг, също толкова любопитен въпрос, а именно: "Къде е годежният пръстен?“ (който Мартин ѝ даде на финала на шоуто и за който той твърди, че тя го е продала – б.р.), Рупецова спокойно заявява, че е у дома ѝ и нарочно не го е върнала на Елвиса, за да "му е тегаво“. "Ако толкова го е закъсал за пари – да ми се обади, ще му го дам.“



Рупецова споделя, че Мартин не можал да понесе негативните коментари, които се изляха върху нея, защото той обичал хората да го харесват“, коментира спокойно и без подигравки тя.



Даниела обясни и защо е прекратила отношенията си с Мартин. Според нея той я е излъгал и е имал комуникация с бившата си – Йоанна.