Дара каза: "Сбогом"
©
Откакто е отказала тютюна, Дара е качила няколко килограма, но това не я е спряло. Звездата прекарва почти всяка свободна минута във фитнеса, опитвайки се да свали всичко излишно.
Целта ѝ е ясна: да бъде в топ форма за предстоящото си представяне на "Евровизия" и да блесне на сцената с енергията и визията, които феновете ѝ очакват, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
13.02
Тя е на 72! Няма начин
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Месни заговезни е!
08:48 / 15.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:45 / 14.02.2026
Три празника в един ден
08:35 / 14.02.2026
Сатурн влиза в Овен днес - кармично преобръщане, ново начало и др...
08:34 / 14.02.2026
Кои са най-паметните президенти в киното?
22:58 / 13.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме...
10:25 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.