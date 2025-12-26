Дарин Ангелов се оказа доста успешен строителен бизнесмен и не само
©
Двамата братя се занимават с управление и развитие на строителен бизнес вече повече от 20 години". Фирмата им е регистрирана през 2005 г., а към момента те работят над луксозен комплекс в любимия на заможните софиянци квартал "Бояна", където имотите на зелено вървят по над 2700 евро на квадратен метър. "Блокове строим. Имаме фирма с Анатоли Лазаров от театър "Възраждане“. Аз от по-малък се развивам в строителството. Първият ми стаж е в "Главболгарстрой“ още преди да вляза в казармата. Дядо ми е строител, вуйчо ми също. Минах през цялата верига — помагах в геодезията, след това бях асфалтаджия, правех арматура, зидане. Първото нещо, което направих, е строителна фирма. Минах и през голямата криза 2007-2008 година“, разказва Деян.
Той всъщност винаги е твърдял, че актьорската професия му харесва, но не е нещо, което е държал да се случи на всяка цена. Додо, както наричат актьора неговите приятели, е споделял, че е имал много варианти за развитие пред себе си, освен да играе на сцена. В крайна сметка е избрал да се развива и като артист, и като бизнесмен. До този момент братята са вдигнали няколко кооперации в столицата. Самите братя са си запазили във всеки блок жилища и за самите себе си и имат по няколко апартаментчета.
Строителната фирма не е единственият бизнес, с които се занимава Деян.
Той е съдружник в супер успешната продуцентска компания ‚Артвент“, която напоследък стои зад някои от най-гледаните представления и най-продаваните концерти в страната ни, включително на Любо Киров, Миро, Мария Илиева и даже комедийното шоу, което Оля Малинова прави с Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната" - "Демократична България“, пише "Уикенд.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
16:04 / 26.12.2025
Писателката Велина Минкова: Изкуството винаги носи в себе си няка...
14:46 / 26.12.2025
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има простр...
14:05 / 26.12.2025
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от ку...
09:00 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
08:57 / 26.12.2025
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
22:30 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.