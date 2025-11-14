Дарин Ангелов точи лиги по Алекс Богданска
© Nova
Дарко обаче прояви жив интерес към Алекс и се показа галантен, като се появи в отлично настроение, танцува пред камерите и веднага се настани до Богданска.
"Може ли да се похвалим каква красота имаме в студиото?", обърна се той към зрителите.
"Къде е?", попита го Гала.
"До мен е", отговори той.
Закачливият момент стана вайръл в социалните мрежи.
