"Заваля“ е вдъхновена от неизживяната и неизказана любов. Песента предаде това, което чувствах в дадения момент. Това каза артистът Дария Томова внаПесента е за всички, преживели несподелената любов, допълни тя. "В момента, в който за първи път стъпих в студиото, почувствах една лекота. Начинът, по който излях всичко, стана наистина толкова непринудено и мисля, че хората го почувстваха“, сподели Дария Томова.Текстът на дебютния й сингъл е на поетесата Мира Дойчинова, музиката е на Евтим Чакъров, а клипът е дело на Валери Милев. "Когато чух песента си представих черно-бялата визия. Валери прие идеята. Исках да се усети болката и мисля, че с тази визия и с Филип Буков допринесохме за това“, разказа артистът.От няколко месеца тя учи в Испания – хотелиерство."Исках да изляза малко от комфортната си зона, да науча нещо различно и да почерпя опит. И в двете начинания трябва да давам 100% от себе си, да ставам и да лягам с тази мисъл. Опитвам да пресека двата пътя някъде и да намеря златната среда. За момента мисля, че успявам да съчетавам двете неща. Най-важното е, че ми е интересно“, сподели Дария Томова.