Дебютният роман "Нектар" на Калина Панайотова е книга за търсенето на изгубената идентичност

© Фокус Романът "Нектар“ може да се причисли и към трилъра, и към мистерията, има и някакъв поток на съзнанието. Но по принцип съвременната проза и начинът, по който аз пиша, не може да се опакова само в един жанр. Това каза за дебютния си роман писателят Kaлина Панайотова в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов.



Оригиналът на книгата е написан на английски и когато я публикува, е издадена и на английски, и на български език в превод на Богдан Русев. "Въобще не съм мислила за издаване, когато съм започвала да пиша. Аз съм възпитаник на американската школа за творческо писане и на мен просто така ми идват историите. След като приключих романа, първоначалната идея беше да го издавам само в САЩ, където си познавам издатели, където имам вече някаква общност. Но синът ми, като бяхме в София, отиде в една книжарница и каза: "Имате ли книгата на мама?“ И някак си толкова ме разчувства това. Аз си казах: добре, тази книга ще трябва да я има и на български, и ще трябва да я има във всички книжарници, за да може следващия път, когато той зададе този въпрос, да я имат.“ Оформлението на корицата е дело на белгийския артист Фабиан Артс, като според Панайотова дизайнът е истинско произведение на изкуството: "Корицата е абсолютно част от ДНК-то на книгата. Те двете се слепиха перфектно.“



Има магия в това как авторът и историята си влияят и се контролират взаимно, но историята трябва да се пише така, както тя иска да бъде написана, посочи още Панайотова. "Нектар“ е история за това до какво може да се докара едно момиче на 22. Оказва се, че до много.“ Историята започва с това как главната героиня се събужда в болница в Солун след катастрофа и установява, че е загубила част от паметта си, което води и до загубата на голяма част от идентичността й. Книгата проследява нейния път обратно към нейната идентичност и цената, която й струва това.



"Темата за идентичността по принцип е личната ми голямата тема. Темите в книгата са толкова тежки, толкова лични, защото сърцевината им идва от моите преживявания и моите емоции, че исках просто да има нещо малко по-шеговито. Затова не исках да я подписвам с името Калина Панайотова, за да не стане съвсем автобиографична. Исках да бъде нещо различно,“ и тя издава романа "Нектар“ под псевдонима Канина Крисалис. "Начинът ми на творческо писане е да се разделям на различни самоличности. Аз вадя от себе си злодей, вадя добро момиче, вадя дете, вадя клоун. След това базирам героя отгоре и те стават неразпознаваеми. Така се разпарчетосвам. Естествено крада и от други хора – жестове, някакви черти на характера. И става една страхотна амалгама от мен и от хората около мен.“



Темата за загубата на идентичността присъства и в някои от любимите филми на писателя, като Memento на Кристофър Нолан, "Матрицата“ (The Matrix), "Боен клуб“ (Fight Club) с Едуард Нортън и Брад Пит, в шпионския филм "Самоличността на Борн“ (The Bourne Identity), адаптация по едноименния роман на Робърт Лъдлъм, в "Злокобен остров“ (Shutter Island) с Леонардо Ди Каприо, където "толкова прекрасно я има тази тема и си казах: просто го напиши добре. Напиши го наистина добре и ще стане.“