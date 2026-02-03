Синът на Еди Мърфи - Ерик, и дъщерята на Мартин Лорънс - Джасмин, ще стават родители!Двойката, която сключи брак миналият май, сподели в Инстаграм, че очаква първото си бебе заедно. На черно-бяла снимка 30-годишната Джасмин е облечена в рокля с открити рамене, която подчертава бременното ѝ коремче.36-годишният Ерик е положил глава върху корема на Джасмин, като се обръща към камерата. На една от снимките бъдещата майка се усмихва, гледайки съпруга си, а на други е заснета сама навън."Благодарим ти, Исусе, за най-великия дар“, написаха двамата в общата си публикация.Миналия май Еди Мърфи потвърди, че синът му Ерик тайно се е оженил за дъщерята на Мартин Лорънс по време на интимна църковна церемония. Звездата от "Шрек“ се появи в епизод на The Jennifer Hudson Show на 29 май и сподели, че Ерик и Джасмин са се оженили "преди около две седмици“ в малка църква, вместо да правят голяма сватба."Всички правеха планове за голяма сватба, а после те решиха, че искат да направят нещо по-интимно – да бъдат само двамата“, каза Еди Мърфи, като се пошегува, че Лорънс вече няма нужда да плаща за "голяма сватба“. "Сега сме роднини“, добави той.Еди Мърфи каза още, че двойката "не е имала сватба“ в традиционния смисъл, но може да направи по-голямо тържество по-късно."Отидоха и се ожениха в църквата“, каза актьорът. "Бяха само двамата и свещеникът. Едно тихо, малко събитие. Така че мисля, че ще направим голямо парти или нещо такова.“През ноември 2024 г., след повече от три години връзка, Ерик предложи брак на Джасмин. Двамата обявиха щастливата новина с видео в Инстаграм, което включваше и момента, в който Джасмин каза "да“.Клипът, под музиката на "Spend My Life With You“ от Ерик Бенет, показва как двойката влиза в стая, украсена със свещи, рози и цветни листенца, след което Ерик коленичи и отваря кутийката с пръстена."Толкова е красив! О, Боже мой“, каза Джасмин за годежния пръстен, преди да каже "да“ и да сподели целувка с бъдещия си съпруг.Преди двамата да се сгодят, Еди сподели, че одобрява връзката на сина си - и дори се пошегува, че очаква бъдещото им дете да бъде "смешно“.В интервю за CBS Mornings през юли 2024 г. Еди каза на Гейл Кинг, че той и бившият му партньор от "Бумеранг“ смятат за "готино“ това, че децата им са във връзка."И двамата са красиви“, каза Еди. "Изглеждат страхотно заедно. И е смешно, защото всички питат: "Това бебе няма ли да е много смешно?’“"Самият ни генофонд ще направи това бебе смешно“, продължи той. "Ако някога се оженят и имат дете, очаквам детето да е забавно.“