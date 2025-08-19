Новини
Дефицитът на витамин D отключва автоимунни заболявания
Автор: Екип Ruse24.bg 15:29Коментари (0)69
Учени са открили нови факти за това как витамин D влияе на имунната система и може да повлияе на уязвимостта към заболявания като множествена склероза, според публикация във Frontiers in Immunology, цитирани от Ygeiamou.gr.

Витамин D се произвежда от тялото и често се рекламира заради ползите му за здравето. Изследователите са установили също, че той засяга ключови клетки в имунната система.

Това откритие може да обясни как витамин D регулира имунните отговори, участващи в автоимунни заболявания като множествена склероза.

Изследователският екип от Университета в Единбург се фокусира върху това как витамин D влияе върху механизъм в имунната система на организма - способността на дендритните клетки да активират Т-клетките.

При здрави хора Т-клетките играят ключова роля в борбата с инфекциите. При хора с автоимунни заболявания обаче те могат да започнат да атакуват тъканите на собственото си тяло.

Изследвайки клетки от мишки и хора, изследователите открили, че витамин D кара дендритните клетки да произвеждат повече CD31 молекули на повърхността си и че това възпрепятства активирането на Т-клетките. Екипът наблюдава как CD31 предпазва двата типа клетки от образуване на стабилен контакт – което е важна част от процеса на активиране – и полученият имунен отговор е значително намален.

Изследователите казват, че откритията хвърлят светлина върху това как дефицитът на витамин D може да модулира имунната система и да повлияе на уязвимостта към автоимунни заболявания.

Ричард Меланби, професор в Университета в Единбург, заяви: "Ниските нива на витамин D отдавна се считат за основен рисков фактор за развитието на сериозни автоимунни заболявания. Нашето проучване разкрива начин, по който метаболитите на витамин D могат драстично да повлияят на имунната система.“






