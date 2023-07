Делфините се оказаха по-добри родители, отколкото мислим

© Много нови родители биват съветвани да не говорят по бебешки на своите деца. Идеята е, че те по-бързо ще развият речевите си възможности, ако чуват реалните думи, а не техни съкратени и омекотени форми. Родителите трудно се придържат към този съвет (както между другото и някои собственици на котки и кучета), но се оказва, че явно това си ни е заложено. Според авторите на последното проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, майките делфини също използват по-различен тон по време на някои форми на комуникация с малките си.



Изследването е ръководено от учени от Океанографския институт "Уудс Хоул" в Масачузетс. Екипът решава да проучи по-специално бутилконосите делфини, тъй като те са бозайници, известни с това, че подобно на хората създават дълги връзки между майка и дете. Те също така са способни на нещо, което се нарича научаване на вокалната продукция, или способността да променят структурата на вокалите си в отговор на чутите от другите.



Изследователите са успели да проучат аудиозаписи, направени от едни и същи 19 женски диви бутилконоси делфини, живеещи във водите край залива Сарасота, Флорида. Записите обхващат години наред и обхващат периоди, в които делфините или са прекарвали, или не са прекарвали време с малки, чието оцеляване зависи от тях. Те се фокусираха върху специфичен вид комуникация на делфините. Смята се, че делфините използват тези звуци, за да се идентифицират с други делфини.







Изследователите установиха, че в сравнение с времето, което прекарват сами или с други делфини, делфините майки забележимо увеличават височината и обхвата на характерните си подвиквания, когато са около своите малки.



"Това важи за всяка от майките в изследването, всичките 19", казва съавторът на изследването Питър Тийк, биолог от университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия пред Associated Press.



Резултатите ще трябва да бъдат повторени от други изследователи, за да се потвърди, че "бебешкото говорене" е широко разпространено сред бутилконосите делфини. Необходими са и допълнителни изследвания, за да се разбере употребата и потенциалната цел на звуците, които толкова много напомнят "бебешкото говорене" при този вид.



Ако приемем, че това изследване се потвърди и се открие и на други места в животинското царство, "бебешкото говорене" може да е пример за конвергентна еволюция - полезна черта, която възниква независимо при много не толкова близкородствени видове по сходни причини.