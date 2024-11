Деми Мур се отказва от филмите заради Брус Уилис?

© Деми Мур може да е в разгара на кариерата си благодарение на филма The Substance, но сега семейството й иска тя да се върне у дома.



Увеличаването на проектите на 62-годишната актриса е оставило трите дъщери, които споделя с бившия си Брус Уилис: Румър, Скаут и Талула, разстроени. Източник близък до семейството твърди пред RadarOnline: "Те се притесняват, че Деми работи твърде много и искат тя да е вкъщи с тях и Брус. Не е като Деми да има нужда от парите.“



В същото време диагнозата деменция на Уилис продължава да е основен приоритет в живота на бившата му съпруга.



"Цялата тъжна ситуация е изплашила Деми, така че тя е решена да се възползва максимално от подновения интерес на Холивуд към нея и да говори повече за тази тежка болест", добави още източник..



Мур промотира The Substance и новия си телевизионен сериал Landman. Филмови експерти вярват, че работата на актрисата в The Substance може да й осигури първата номинация за Оскар.