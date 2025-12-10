Дениз страда по Виктор
©
От няколко дни насам Дениз не спира с подигравателните подмятания в мрежата, като преди броени часове хвърли поредната бомба, поствайки статус, че страда за Виктор. С ирония, разбира се, пише Intrigi.bg.
Повод стана нейно клипче, на което "свири“ на китара лирично парче след излъчването на финалния епизод на "Ергенът: Любов в рая“. "Струва ми се, че имитираш Орлин“, подхвърлиха нейни последователи, правейки паралел с кметския син, който нонстоп дрънкаше на музикалния инструмент, докато беше в предаването.
"Не! Страдам за Викиту“, написа с голяма доза сарказъм и подигравка Дениз, като добави и заливащ се от смях емотикон.
От своя страна Виктор е тотално смълчан след финала и публикациите му в социалните мрежи секнаха. Същото важи и за предполагаемата негова партньорка – Кристина, която в предаването бе гадже с неговия приятел Петър.
Очаква се до края на седмицата истината да излезе наяве след гостуването на Дениз и Виктор в "Преди обед“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
08.12
Неразбирателства развалят съботата на една от зодиите, друга получава разочарование, а трета - изненада
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Принц Хари с нов удар по двореца
12:32 / 09.12.2025
Дениз от "Ергенът": Отървах се
11:37 / 09.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
19:03 / 08.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.