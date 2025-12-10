Заедно ли са Дениз Хайрула и Виктор Иванов – една от най-атрактивните и коментирани двойки в "Ергенът: Любов в рая“? От продукцията все още пазят в тайна развръзката на отношенията им, но съдейки по реакциите и на двамата в социалните мрежи, вероятността да са двойка клони към нулата.От няколко дни насам Дениз не спира с подигравателните подмятания в мрежата, като преди броени часове хвърли поредната бомба, поствайки статус, че страда за Виктор. С ирония, разбира се, пише Intrigi.bg.Повод стана нейно клипче, на което "свири“ на китара лирично парче след излъчването на финалния епизод на "Ергенът: Любов в рая“. "Струва ми се, че имитираш Орлин“, подхвърлиха нейни последователи, правейки паралел с кметския син, който нонстоп дрънкаше на музикалния инструмент, докато беше в предаването."Не! Страдам за Викиту“, написа с голяма доза сарказъм и подигравка Дениз, като добави и заливащ се от смях емотикон.От своя страна Виктор е тотално смълчан след финала и публикациите му в социалните мрежи секнаха. Същото важи и за предполагаемата негова партньорка – Кристина, която в предаването бе гадже с неговия приятел Петър.Очаква се до края на седмицата истината да излезе наяве след гостуването на Дениз и Виктор в "Преди обед“.