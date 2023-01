© Десет филма се борят за най-голямото отличие на Холивуд – награда "Оскар“ за най-добър филм. На церемония по-рано през деня бяха съобщени номинациите.



В най-очакваната категория отличени са All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness и Women Talking.



За режисура номинирани са Мартин Макдона за The Banshees of Inisherin, Даниел Коян и Даниел Шайнърт за Everything Everywhere All at Once, Стивън Спилбърг за The Fabelmans, Тод Фийлд за Tar и Рубен Йостлунд за Triangle of Sadness.



В категорията за водеща мъжка роля с номинации са Остин Бътлър за Elvis, Колин Фарел за The Banshees of Inisherin, Брендън Фрейзър за The Whale, Пол Мескал за Aftersun и Бил Най за Living.



В категорията за водеща женска роля отличени са Кейт Бланшет за Tar, Ана де Армас за Blonde, Андреа Рейзбъро за To Leslie, Мишел Уилямс за The Fabelmans и Мишел Йо за Everything Everywhere All at Once.



Най-добра поддържаща женска роля



Анджела Басет, Black Panther: Wakanda Forever



Хонг Чау, The Whale



Кери Кондън, The Banshees of Inisherin



Джейми Лий Къртис, Everything Everywhere All at Once



Стефани Шу, Everything Everywhere All at Once



Най-добър дизайн на костюм



Babylon



Black Panther: Wakanda Forever



Elvis



Everything Everywhere All at Once



Mrs. Harris Goes to Paris



Най-добър звук



All Quiet on the Western Front



Avatar: The Way of Water



The Batman



Elvis



Top Gun: Maverick



Най-добър саундтрак



All Quiet on the Western Front



Babylon



The Banshees of Inisherin



Everything Everywhere All at Once



The Fabelmans



Най-добър оригинален сценарий



The Banshees of Inisherin, Мартин Макдона



Everything Everywhere All at Once, Даниел Куан и Даниел Шайнърт



The Fabelmans, Тони Къшнър и Стивън Спилбърг



Tár, Тод Фийлд



Triangle of Sadness, Рубен Йостлунд



Най-добър игрален късометражен филм



An Irish Goodbye



Ivalu



Le Pupille



Night Ride



The Red Suitcase



Най-добър анимационен късометражен филм



The Boy, the Mole, the Fox and the Horse



The Flying Sailor



Ice Merchants



My Year of Dicks



An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It



Най-добра поддържаща мъжка роля



Брендан Глийсън, The Banshees of Inisherin



Брайън Тайри Хенри, Causeway



Джуд Хърш, The Fabelmans



Бари Кеоган, The Banshees of Inisherin



Ке Хюу Куан, Everything Everywhere All at Once



Най-добър адаптиран сценарий



All Quiet on the Western Front, Едуард Бергер, Лесли Патерсън и Иан Стокел



Glass Onion: A Knives Out Mystery, Райън Джонсън



Living, Казуо Ишигуро



Top Gun: Maverick, Ехрен Крюгер, Ерик Уорън Зингър и Кристофър МакКуори



Women Talking, Сара Поли



Най-добра оригинална песен



Applause от Tell It like a Woman



Hold My Hand от Top Gun: Maverick



Lift Me Up от Black Panther: Wakanda Forever



Naatu Naatu от RRR



This Is A Life от Everything Everywhere All at Once



Най-добър документален филм



All That Breathes



All the Beauty and the Bloodshed



Fire of Love



A House Made of Splinters



Navalny



Най-добър късометражен документален филм



The Elephant Whisperers



Haulout



How Do You Measure a Year?



The Martha Mitchell Effect



Stranger at the Gate



Най-добър чуждоезичен филм



All Quiet on the Western Front, Германия



Argentina, 1985, Аржентина



Close, Белгия



EO, Полша



The Quiet Girl, Ирландия



Най-добър анимационен филм



Guillermo del Toro's Pinocchio



Marcel the Shell with Shoes On



Puss in Boots: The Last Wish



The Sea Beast



Turning Red



Най-добър грим и прическа



All Quiet on the Western Front



The Batman



Black Panther: Wakanda Forever



Elvis



The Whale



Най-добър продукционен дизайн



All Quiet on the Western Front



Avatar: The Way of Water



Babylon



Elvis



The Fabelmans



Най-добър монтаж



The Banshees of Inisherin



Elvis



Everything Everywhere All at Once



Tár



Top Gun: Maverick



Операторско майсторство



All Quiet on the Western Front



Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths



Elvis



Empire of Light



Tár



Най-добри визуални ефекти



All Quiet on the Western Front



Avatar: The Way of Water



The Batman



Black Panther: Wakanda Forever



Top Gun: Maverick



Най-добра главна мъжка роля



Остин Бътлър, Elvis



Колин Фарел, The Banshees of Inisherin



Брендън Фрейзър, The Whale



Пол Мескал, Aftersun



Бил Най, Living



Най-добра главна женска роля



Кейт Бланшет, Tár



Ана де Армас, Blonde.



Андреа Райзбъроу, To Leslie



Мишел Уилямс, The Fabelmans



Мишел Йо, Everything Everywhere All at Once



Най-добър режисьор



Мартин Макдона, The Banshees of Inisherin



Даниел Куан и Даниел Шейнърт, Everything Everywhere All at Once



Стивън Спилбърг, The Fabelmans



Тод Фийлд, Tár



Рубен Йостлунд, Triangle of Sadness



Най-добър филм



All Quiet on the Western Front



Avatar: The Way of Water



The Banshees of Inisherin



Elvis



Everything Everywhere All at Once



The Fabelmans



Tár



Top Gun: Maverick



Triangle of Sadness



Women Talking