ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Десетки семейства не могат да влязат в жилища, които са платили изцяло
Строежът на нови жилищни сгради в подножието на квартал "Боровец“ в Ямбол започва преди четири години. Десетки семейства плащат стотици хиляди за жилища, до които нямат достъп.
"Официално прехвърлянето се извърши на 5 ноември 2021, като беше изплатен изцяло апартаментът. И оттогава чакаме резултат. От четири години чакаме акт 16, който ни беше обещан“, разказва Симеон Илиев, собственик на апартамент.
"146 000 лева мисля, че беше , аз също имам нотариален акт като него. За какво ви служи? За картина вкъщи, засега. За нищо друго. Както виждате всичко е заключено, нямаме достъп до жилищата“, добавя Добрин Василев, собственик на жилище.
Диляна Маринова и съпругът ѝ продават старото си жилище, за да платят новото, и излизат на квартира с малко дете
"Както и много други собственици също са по квартири, защото ни беше обещано, че ще се случи възможно най-скоро“, казва жената.
Собственикът на фирмата отказва среща с екипа ни и със собствениците. В писмена позиция отбелязва, че забавянето не зависи от него.
"Някои от комуникационните дружества не успяха да се включват навреме и това създаде забавяне. В момента приключи работата по вертикалната планировка и се подготвят документите за акт 15“, казват от фирмата строител.
"Постоянно го чуваме това и сме все зависими от някой“, коментира Мери Петрова.
"Тук аз не съм виждал човек от една година да работи нещо“, добавя Добрин Василев.
Собствениците ще търсят правата си по съдебен ред.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
12:17 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: