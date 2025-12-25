Интересен кадър от младостта на Деси Банова - днес Плевнелиева, се появи в социалните мрежи.Снимката, публикувана от страницата на някогашната телевизия ММ, връща времето чак в края на 90-те, когато едва 18-годишната Деси е прохождащ телевизионен водещ с блеснали очи и широка усмивка.До нея - младият Бисер Кунчев, неин екранен партньор в предаването "Хензел и Гретел - нещо повече от приказка", което се излъчваше всяка събота от 16 до 18 ч.В онези години телевизия ММ беше символ на младостта и свободния дух, а чаровната Деси бързо се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на екрана. Продуцентът Стефан Кунчев я забелязва още през 1996 г., когато тя участва в предаването "Квартал" по телевизия "7 дни", и скоро след това й поверява ролята на водеща в своето ново младежко шоу. Оттам нататък пътят й към телевизионната слава е начертан.След ММ Банова започва работа в Нова телевизия, където близо 20 години води прогнозата за времето. Освен с чаровна усмивка тя впечатлява и с професионализъм, превръщайки се в едно от най-обичаните лица на ефира. През 2014 г. дори получава специална покана да представи България на 11-ия международен форум за времето и климата в Париж.Деси завършва магистратура по "Туризъм" в УНСС, но телевизията остава голямата й любов. Зад камерите обаче животът й поднася най-голямата й роля - тази на съпруга и майка.През 2018 г. тя се омъжва за президента на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев. Двамата се запознават малко по-рано, а годежът им става факт във Виена. Сватбата им е скромна, но елегантна - в тесен кръг от близки приятели и роднини. Малко след това на бял свят се появява синът им Йоан, който днес е голямата гордост на семейството.Водещата има и дъщеря Йоанна от връзката й с бизнесмена Ивайло Граховски, с когото бяха сгодени, но до брак така и не стигнаха.