Деси Слава: От безпомощност съм си драла лицето с нокти
©
"Знам какво е да преживееш насилие и да мълчиш дълго, защото ти е трудно да признаеш дори пред себе си какво ти се случва. Когато миналата година видях колко жени се разпознаха в посланието и колко от тях ми писаха, за да споделят своята история, осъзнах, че тази кампания има реална сила. Затова се връщам – за да дам своя глас и за да покажа, че никоя жена не трябва да минава през това сама", сподели Деси Слава.
Певицата е ставала свидетел на домашно насилие като дете, а вече като жена самата тя е била жертва на такова. Деси Слава е израснала в семейство с непрекъснати скандали. След развода на родителите си, Деси Слава заживяла при майка си. Вторият баща на бъдещата звезда – ерудиран доктор, бил прекрасен човек, но под влиянието на алкохола ставал друг човек. Скандалите и побоищата били непрекъснати. Деси Слава и майка й живеели в непрестанен стрес. Имали две-три семейства – приятели и роднини, при които двете отсядали, когато положението вкъщи излизало извън контрол.
"Чувах майка си, че има нужда от помощ, а аз бях в другата стая. Била съм малка... Знам, че не мога да се меся там, страх ме е. И от безпомощност съм си драла лицето с нокти. Ей така съм си ги впивала и... Направо кожа ми оставаше под ноктите", разказвала е Деси Слава.
Преживяното й се отразило на по-късен етап в психологически и емоционален план. Може би тъкмо заради това минало, когато пораства, Деси Слава не съумява навреме да разпознае насилието и да се спаси, а вместо това допуска период, в който да го търпи. Следвала модел от детството си, а именно да бъде жертва.
Тя имала две връзки, в които е имало насилие. Деси Слава не е говорила с имена, но е казвала, че не е било лесно да се измъкне. Имало обстоятелства, заради които решението да си тръгне, не било лесно. Чувстваш се в капан, споделяла е Деси Слава. Тя търпяла шамари и обиди, които най-често, касаели произхода й, с цел да я "принизят". "Обичам те" се редувало със "селянка" и удари. Деси Слава дори е признавала, че е имало моменти, в които се е молила да не се събужда, защото всичко ще се повтори. Певицата очевидно визира бащата на големия си син Майки – Мишо, заради когото за известен период от време замина да живее в Америка.
"Сякаш искам да простя и да заровя това и да не съществува. Много е трудно, защото то винаги стои някъде в теб. И спомага за това какъв човек си, всяко едно преживяно нещо... Това те оформя като... има огромно влияние върху теб, както хубави неща", споделяла е Деси Слава, пише HotArena.
Още по темата
/
Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
22.11
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши. Опитвам се да не ме е страх от времето, не се опитвам да го надхитря
22.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:57 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
12:56 / 30.11.2025
Шеф Токев: Аз съм много радостен за тази новина, голяма крачка за...
09:19 / 30.11.2025
Елтън Джон за загубеното си зрение: Това е опустошително, последн...
09:22 / 30.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:55 / 27.11.2025
Неочаквано развитие на събитията в "Ергенът: Любов в рая" предизв...
22:13 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.