Деси Стоянова с нова кауза
Автор: Екип Ruse24.bg 22:58Коментари (0)38
©
Бившата тв водеща Деси Стоянова отново привлече вниманието към себе си с интересна кауза, с която се захванала. Ето какво написа тя в Instagram:

50 години.

Това са 18 263 дни. Всеки един от тях е имал своята роля, смисъл и неповторима значимост. Имало е дни на победи и дни на провали, дни на постижения и дни на разочарования, дни на вдъхновение, радости, болка и тъга. И всеки един от тях заслужава да бъде отбелязан.

Осемнайсет хиляди двеста шестдесет и третият ще е особено специален за мен. Не само, защото ще празнувам рожден ден, а защото ще е рожден ден с кауза.

Ако искате заедно да направим подарък с мисия и смисъл, можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.

Деца от 7 до 16-годишна възраст ще се състезават в шест различни дисциплини - плуване, бягане, шах, стрелба с въздушна пушка, футбол, тенис на маса, от 19 до 22 септември в Панагюрище. И ще си тръгнат по-силни и по-вдъхновени.

Това е сметката на сдружението, по която всеки би могъл да преведе сума, която желае и може да си позволи да отдели. Знаете, всяка капка, всеки жест има значение.

Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"

IBAN:BG13FINV91501014721936

BIC: FINVBGSF; ПИБ АД

