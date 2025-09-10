ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диетолог с ценни съвети за здравословното хранене на децата
"Много се радвам, че има такива наредби. Доста деца ме посещават, също и онлайн. Те са претоварени. Режимът във ваканция и в училище е различен. Първите седмици са доста тежки за тях. Най-страшно е положението при малките - между 7 и 9 години. Там около 30% са децата с наднормено тегло, изключително висок процент", коментира диетологът Анна Йорданова пред Bulgaria ON AIR.
Тя уточни, че целият стрес в първите дни при започване на училище е доста тежък и влияе на учениците.
Йорданова отбеляза, че едно дете няма как само да изгради хранителен режим, трябва родителят да вземе отношение.
"Много малко е консумацията на плодове и зеленчуци. 50% от населението има дефицит на фолиева киселина. Тя основно идва от пресни плодове и зеленчуци. Колкото повече време е минало от откъсването на този плод или зеленчук, толкова по-малко фолиева киселина съдържа", обясни диетологът в ефира на "България сутрин".
Гостът подчерта, че нездравословното хранене води до намаляване на продължителността на живота, но, за щастие, все по-модерно става здравословното хранене. Задължително е да се прави поне един профилактичен преглед на детето годишно.
"Когато децата много бързат... Повечето отиват на училище, после на уроци, това доста утежнява процеса. Сладкишите са бърз източник на енергия, обаче са с много тежки последици", каза още Йорданова.
Диетологът препоръчва на родителите храненето да бъде под формата на игра, а 33 пъти трябва да се сдъвква всяка една хапка. Така даваме време да стигне до мозъка сигналът, че аз съм нахранен.
