Диетологът проф. Донка Байкова: Яжте 350-400 г кисело мляко на ден, както и 35-50 г сирене
По думите й плодовете са два пъти по-висококалорийни от зеленчуците, като ако зеленчуците варират от 18 до 50 килокалории на 100 грама, то плодовете са между 50 и 100 килокалории на 100 грама. "Плодовете са по-вкусни, захарни, удовлетворяват потребностите ни от сладки неща, на второ място те са достъпни като цена,“ посочи гостът и добави, че от основно значение хората да имат информация, на база на която да вземат решения относно своята диета.
Според проф. Байкова дневният порцион е минимум 400 г за ден в полза 2/3 на зеленчуците и 1/3 на плодовете. "През есенния период те са и 500-600 г. Колкото повече, по-добре, но съотношението да бъде запазено в полза на зеленчуците. Витамините и минералите са по-добре представени в групата зеленчуци, а плодовете имат витамини и минерали в по-ниско от зеленчуците количество, но имат и органични киселини. Т.е. яблъчна, лимонова, тартронова киселина, които влизат в цикъла на изгаряне на мазнините, така че те не са за пренебрегване.“
По-честото присъствие на пълнозърнестия хляб в менюто на българите е добра тенденция, посочи още специалистът, като според нея в последните години се наблюдава и друга добра тенденция – да се закусва с различни зърнени смеси: овесени ядки, ленено семе, сусамово семе, чия и прочие. "Това е въглехидратна храна, също както и тъмната паста и картофите“, които обаче според специалиста е добре да се консумират варени, а не пържени заради разликата в калориите.
Според проф. Байкова е добре да се консумира 350-400 г кисело мляко на ден, както и 35-50 г сирене на ден, а "изварата е храна лекарство за черния дроб, тъй като е богата на сяра“ и е добре да увеличим консумацията й за сметка на сиренето.
