Днес по стар стил е Бабинден. На днешния ден празнуват професионалистите в родилната помощ - лекари и акушерки, а родилките изказват благодарност и признание за проявените грижи и всеотдайност.В миналото този празник е бил посветен на "бабите", които са изпълнявали ролята на акушерка при раждането на децата. Но към днешна дата това е празникът на всички баби и събиранията на него са с развлекателен характер.Един от основните обичаи на Бабинден е свързан с обредното поливане на бабата. За целта майките с деца от 1 до 3 години я посещават у дома, но преди това отиват на чешмата преди изгрев слънце, за да налеят вода. Заедно с менчето с водата, сапун и нов пешкир, майките отиват в дома на бабата-акушерка. Според народния обичай бабата трябва да измие ръцете си с водата и сапуна до плодно дръвче в двора, за да е плодородна годината и да се раждат много бебета. След това майката слага пешкира на рамото на бабата, а тя подслушава ръцете си в полата на майката, за да роди лесно следващото си дете. Бабата връзва на китката на детето усукан червен и бял конец заедно със сребърна монета, след което измива лицето му. Вярва се, че на този ден, водата, с която бабата-акушерка мие лицето на детето, е лечебна.