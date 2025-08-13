Новини
Днес е чудесен ден
Автор: Екип Ruse24.bg 08:36Коментари (0)41
©
На 13 август 2025 г. денят носи топли емоции и повече смелост в любовта. Чудесен ден е за срещи, романтични жестове и споделяне на чувства, а за необвързаните – шанс за вълнуващо ново запознанство.   

Хороскопът на Алена за 13 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

 ОВЕН                                                                 

Бъдете сдържани и тактични, защото ще се сблъскате с проблеми в личните отношения. Ако сте семейни обърнете внимание на партньора и не се отдалечавайте от децата си. Несемейните жени, които са решили да създадат семейство и живеят с партньора си, могат да се отдадат на сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Способни сте да доказвате чувствата си с щедрост. Не прекалявайте, защото може да се окажете влюбени и използвани. Не се опитвайте да купувате сексуални удоволствия, защото със сигурност ще ви разочароват и то за дълго.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирайте отношенията у дома. Не се впускайте в нови запознанства. Обърнете внимание на имуществото си. Несемейните жени да са особено предпазливи при нови запознанства. Сексът е желан и от двама ви, ако не сте импулсивни и изчакате подходящия момент вечерта.

РАК

Чувствата, които ви даряват любимите ви не са повод непрекъснато да искате от тях някакви облаги за себе си. Бъдете толерантни. В личните отношение липсва взаимното разбирателство. Не използвайте сексуалните мигове, за да постигнете някакви свои цели.

ЛЪВ

В личният живот ще жънете успехи. Отдавна не сте били така щастливи и изпълнени с желание да обичате. Споделете чувствата си. Естествено е сексът тази вечер да ви дари с незабравими мигове.

ДЕВА

Възстановете хармонията в личния си живот. Знаете, че неразбирателството с любимия ви съсипва. Намерете компромис в отношенията си. Опитайте се след романтична вечеря да се сближите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не се впускайте в изневяра, само защото сте срещнали обсебващ мъж, който е завладял съзнанието ви. Любовната омая е временна. Прибързания секс няма да ви зарадва, нито ще ви гарантира, че чувствата ви са споделени.

СКОРПИОН

Новите запознанства са ви интересни, но не са подходящи за интимни отношения. Не си позволявайте романтични срещи и изневери. Сексуалните контакти няма да ви доставят наслада, дори и ако са любимите ви хора. Не насилвайте себе си.

СТРЕЛЕЦ

Не създавайте предпоставка за скандал с любимия, заради ината си и неспазено обещание за вечеря в заведение. Създайте си добро настроение у дома, с романтична вечеря за двама, а след това не пропускайте сексуалните наслади. 

КОЗИРОГ

Семейните жени да не изневеряват. Несемейните жени имат шанс да открият своята половинка. Сексът не е най-желаното удоволствие през този ден. Откажете се от него, за да не отблъснете с агресията си в леглото интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Дори и тактът в разговорите няма да ви помогне да си спестите ревността и взаимните обидите. Не се надявайте сексът да премахне проблемите ви с любимите ви, особено ако те нямат желание за това.

РИБИ

Хармонията в отношенията ви е задължителна, ако искате да сте в добра форма. Знаете, че любовта е вашето най-добро лекарство. Сексуалното удоволствие, което ви очаква вечерта, е компенсация за цялото напрежение през деня.

