Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките

© На 23 август църквата отбелязва важен празник, а именно потворното честване на един от големите църковни празници - Успение Богородично. Осем дни след същинския празник се чества негото отдание (повторно празнуване). Успение Борогоридично, известно още като Голяма Богородица винаги се пада на 15 август, а 8 дни след него църквата отбелязва Отдание на Успение Богородично.



В нощта на празника може да започнат първите слани. След тази дата трябва да се прибере реколтата от лен. Денят е благоприятен ден за встъпване в брак и създаване на семейство - съюзът ще стане силен и хармоничен. Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата, близките. На този ден не се препоръчва да се правят големи промени. Не се препоръчва да мързелувате, да правите планове за бъдещето или да започвате нови проекти. Всичко това също може значително да попречи на изпълнението на вашите планове.



Метенето и бърсането у дома също са забранени. Такива действия могат да причинят трудности в живота. На този ден не е препоръчително да вземете в ръце пробождащи и режещи предмети. Ако все пак трябва да направите това, бъдете внимателни. Според древните вярвания жените не трябва да си правят прическа, да разресват косата си дълго време или да правят различни манипулации за грижа за косата си.



Смята се, че това може да доведе до безплодие. Нашите предци също са вярвали, че на този ден не трябва да се стъпва калта, в противен случай може да се случи нещо лошо.



Православната църква чества и Свети Ириней Лионски - християнски епископ и виден богослов, един от ранните отци на Църквата. Той е сред онези християнски учени, получили званието "вселенски учител", защото дейността им надхвърлила географските граници и епохата, в която са живели и действали; решаващ е бил приносът им за изграждането на християнското учение и универсалното измерение на Църквата.



Свети Ириней е роден в първата половина на втори век в областта на град Смирна, Мала Азия. Бил ученик първо на Йераполския епископ свети Папий, а после на големия светител Поликарп Смирненски, ученик на самия свети Йоан Богослов. Възприел от учителите си не само важните истини на християнската вяра, но и готовността да проповядва по апостолски тази вяра на всички народи, свети Ириней по-късно ще пише за свети Поликарп: "Аз живо помня всичко, което ми разказваше Поликарп за своите беседи с Йоан Богослов, който говорил за Иисус Хростос, за Неговите чудеса и учения. Поликарп вярно ни предаваше онова, което е чул от очевидеца (Йоан) на Словото на живота (Иисус Христос)... и го записах не на хартия, а в сърцето си".



Високообразованият свети Ириней бил изпратен да проповядва сред малоазийската гръцкоговореща колония в град Лугдунум (днес Лион, Франция). Успешно се противопоставил на ересите на монтанизма и гностицизма. Оставил е ценни богословски трудове, сред които най-значим е "Против ересите". Скоро при гонението на император Марк Аврелий епископът на Лион бил убит и християните единодушно избрали Ириней за епископ. В края на втори век започнало поредното голямо гонение от император Септимий Север, при което в 202 г. бил убит и свети Ириней.



Имен ден празнуват: Витан, Вълкадин, Вълко, Вълкан, Въльо, Вълкана.