© Instagram виж галерията На 25 септември Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас празнуват двойния си рожден ден, научи Sofia24.bg. Те са една от любимите холивудски двойки не само на журналистите, но и на зрителите. Двамата са родени на една дата, но с 25 години разлика. Майкъл е роден на 25 септември 1944 г. в Ню Брънзуик, щата Ню Джърси. Красивата актриса става на 55 години днес, а актьорът на 80. Катрин Зита-Джоунс е родена на 25 септември през 1969 г. в уелския град Суонзи.



"Обичам те с цялото си сърце! Нека новата ви година бъде най-добрата!, написа Майкъл Дъглас в личния си профил в Instagram.



Ето какво написа Катрин в личния си профил в Instagram: "Честит рожден ден на Майкъл и мен! Това бяхме ние на рождения си ден преди 25 години! Обичам те с цялото си сърце!".



Актрисата публикува и снимка от рождения им ден, но преди 25 години.



Историята на Майкъл Дъглас



Майкъл е син на киноиконата Кърк Дъглас и на британската актриса Даяна Дил. След осмата си година израства при майка си и втория си баща в Кънектикът, но прекарва ваканциите с родния си баща. Записва се да учи драма в университета в Калифорния. Започва холивудската си кариера като асистент-режисьор на някои от филмите на баща си от 60-те години на миналия век. След участието му в няколко телевизионни драми Майкъл Дъглас печели известност, когато изиграва образа на Стийв Келър в телевизионния сериал от 70-те години "Улиците на Сан Франциско“. Освен че участва като актьор, той също и режисира две от сериите.



През 1975 г. става изпълнителен продуцент на великолепния филм на Милош Форман Полет над кукувиче гнездо ("One Flew Over the Cuckoo’s Nest“) по романа на Кен Киси, с участието на Джак Никълсън – една от най-добрите му роли. Резултатът – пет награди "Оскар", включително и за най-добър филм.



През 1979 г. участва заедно с Джак Лемън и Джейн Фонда в Китайски синдром, на който е и съпродуцент. През 1987 г. Майкъл прави два филма - "Fatal Attraction“ и "Wall Street“. За втория филм печели първия си "Оскар" за най-добър актьор. През 1992 г. партнира на Шарън Стоун в трилъра "Първичен инстинкт".



Историята на Катрин Зита-Джоунс



На единадесет години Катрин се снима в лондонска продукция, а на петнадесет години се мести в Лондон и започва да търси актьорска изява. През 1991 г. става известна в обединеното кралство с огромния успех на "Darling Buds of May“, телевизионен сериал, в който играе по-голямата дъщеря във фермерско семейство.



През 2000 г. изиграва съпругата на наркобос в спечелилия "Оскар" - "Трафик“ на Стивън Содърбърг, за която си роля е номинирана за награда "Златен глобус за най-добра поддържаща актриса". През март 2003 г. бременната Катрин Зита-Джоунс печели "Оскар" за участието си в музикалния филм "Чикаго".



Любовта, бракът и децата



Двамата се снимат в номинирания за Оскар "Трафик“. През 1999 г. вече са сгодени. Предложението за брак идва по време на новогодишно пътуване до дома на Майкъл Дъглъс в Аспен. Още на следващата година - през август 2000 г., се ражда първото им дете - синът им Дилън Майкъл, който едва на три месеца присъства на сватбата. През ноември 2000 г. Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас сключват брак. След 3 години се ражда дъщеря им Карис. Актьорът обаче има и още един син на име Камерън, от предишния си брак с Диандра Лукър.



Майкъл обича да разказва, че се е влюбил в съпругата си, когато я е гледал в "Маската на Зоро" и още тогава е искал да стане баща на децата ѝ. През миналата година Майкъл Дъглас бе удостоен с почетната награда на фестивала в Кан за цялостен принос. Американската актриса Ума Търман представи на сцената Дъглас, като го нарече "титан" и "звезда завинаги", а публиката го аплодира на крака.



Това, което обаче никога не е било проблем в брака на актьорите, е разликата във възрастта им. Миналата година пред The Telegraph Катрин Зита-Джоунс коментира, че никога не е усещала разликата в годините и изтъква, че важното в една връзка, са любовта и уважението.



"Помня, че хората ми казваха: "Когато си на 50, той ще е на 75". Но това е просто математика", казва красивата актриса.