© Звездният рожденик днес е един от големите тенори на нашето съвремие. Андреа Бочели е роден през 1958 година в малко тосканско селце, сред хълмовете и лозята на Италия. Още като дете открива магията на музиката - пианото, флейтата и саксофонът стават негови верни приятели. Животът му обаче не е лек - заради вродено очно заболяване и последвал инцидент на футболното игрище, едва на 12 години той губи зрението си напълно.



Това изпитание не го спира. Напротив - вдъхновява го да търси светлината в звуците. Докато следва право във Флоренция, Бочели започва да пее в пиано барове, а съдбата го среща с хора, които разпознават необикновения му глас. Големият му пробив идва, когато Лучано Павароти чува запис с неговото изпълнение и го препоръчва, припомня lifestyle. От този момент светът започва да говори за новия италиански тенор.



Кариерата на Андреа Бочели е пъстър мост между операта и поп музиката. Той пее Верди и Пучини с такава страст, сякаш се връща в сърцето на Тоскана, а в същото време внася нежност и романтика в популярни песни, които докосват милиони хора. Концертите му събират публика по целия свят - от най-големите оперни сцени до стадиони, където музиката му се превръща в споделено преживяване.



Днес Бочели е символ на силата на човешкия дух - доказателство, че когато имаш вяра, талант и упоритост, можеш да превърнеш дори трудностите в криле.