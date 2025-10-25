ЗАРЕЖДАНЕ...
До часове сменяме времето: Защо и как ще ни се отрази това?
© Фокус
В 04:00 ч. сутринта в неделя стрелките на часовниците ще бъдат върнати с един час назад – към 03:00 ч. Това означава, че нощта ще бъде с един час по-дълга и ще спим с час повече.
Защо сменяме астрономическото време?
По своята същност лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина.
При нея официално прилаганото време се измества обикновено с 1 час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните, летните и ранните есенни месеци (септември и октомври).
Често се твърди, че първият, предложил лятното часово време, е Бенджамин Франклин със свое писмо до редактор на вестник "Парижки журнал“ през 1784 г.
У нас смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано още пред 1997 година с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март същата година.
Как се отразява на здравето ни?
Някои проучвания показват връзка между връщането на часовниците назад през есента и повишения риск от депресивни епизоди, пише BBC. От положителната страна, поне връщането на часовниците назад не изглежда толкова лошо за здравето, колкото връщането им напред, което е свързано с повишена честота на инфаркти , инсулти и пътнотранспортни произшествия .
Още от категорията
/
Проучване: Технологията на мРНК, използвана във ваксините срещу COVID-19, може да "ускори" лечението на рака
12:04
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:55 / 24.10.2025
3 зодии привличат голям финансов успех, считано от 25 октомври 20...
22:01 / 24.10.2025
Ники Кънчев обяви сериозна промяна в "Стани богат"
22:01 / 24.10.2025
Ново изследване дава възможна дата за края на света
22:00 / 24.10.2025
Не съхранявайте зехтина под мивката!
21:34 / 24.10.2025
Васил Божков тихомълком разпродава бизнес империята си
19:05 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.