Докато се съберат и вече се разделиха
"Това, което ги събра, бе общото им разочарование към Дениз и Петър. В един момент обаче се оказа, че ако не обсъждат бившите си, нямат никаква тема на разговор“, разкриват запознати. Виктор доста често с повод и без повод споменавал Дениз, което дразнело Кристина, макар тя самата също да не намирали общи теми с бизнесмена.
Чашата преляла, когато Виктор започнал да рови в миналото на Криси след обвиненията от страна на Дениз, че си има дългогодишен приятел, с когото е била забелязвана неколкократно. Въпреки че хладнокръвната юристка отричала твърденията, съмненията на бизнесмена не спирали и се превърнали в психически тормоз за Криси.
"В крайна сметка Дениз се оказа права за Виктор – той е нарцисист с голямо его и комплекси, а Криси не е от жените, които ще търпят някой постоянно да ги тества“, разкриват нейни приятелки.
Че двамата вече не са заедно личи и от социалните мрежи, където двамата премахнаха и малкото си общи снимки.
