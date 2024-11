Доктор Пезуто: Гроздето променя генната експресия

© Един от любимите ни и изобилстващи плодове през есента е гроздето. Точно сега то е най-сочно и сладко, и разбира се, освен вкусно, е и полезно. А според здравните експерти консумацията му може дори да ни помогне да удължим живота си, наред с още няколко други ползи за здравето.



Гроздето е сред плодовете, които ни помагат да се отървем от мазнините и захарите от преработените храни, като може да пребори и негативните ефекти от храните, които спадат към "бързо хранене".



Благодарение на химикалите в гроздето, които стимулират чревните ни бактерии и намаляват нивата на холестерола, както и на антиоксидантите, които пък намаляват възпалението в тялото, можем да намалим риска от развитието на сърдечни заболявания и рак.



"Това добавя изцяло ново измерение към старата поговорка "ти си това, което ядеш". Гроздето дори променя генната експресия. Това е наистина забележително", споделя д-р Джон Пезуто от Western New England University.



Връзката между консумацията на грозде и дълголетието е изведена от проучване с експериментни мишки, които са приемали храна с високо съдържание на мазнини, но и дневна доза от полезните вещества на гроздето. Резултатът, който учените наблюдават е, че животните са живели по-дълго и са имали по-малко омазнен черен дроб в сравнение с останалите.



"Промяната, наблюдавана в проучването, съответства на допълнителни четири до пет години от човешкия живот", допълва д-р Пезуто, цитиран от The Mirror US.



Изследователският екип открива също така, че при мишки, приемали храна с високо съдържание на мазнини, гроздето подобрява функцията на невроните, предпазва от Алцхаймер и подобрява поведенческите и познавателни способности.



Според друго проучване пък гроздето притежава не само гореспоменатите качества, но също така може и да подобри метаболизма, като помага за изгарянето на калории. Наред с това може да помогне за предотвратяването на болестта на Алцхаймер и неалкохолната мастна чернодробна болест (известна още като неалкохолната чернодробна стеатоза), като и двете състояния са свързани с консумацията на нездравословна храна.



Заключението на д-р Пезуто гласи, че резултатите предполагат консумацията на грозде да модулира генната експресия, да помага за предотвратяване на уврежданията от оксидативния стрес, да индуцира метаболизма на мастни киселини, да помага при омазнен черен дроб и за удължаване на живота, дори при консумация на храни с високо съдържание на мазнини."



Здравните експерти отчитат, че чернодробните заболявания са нарастващ глобален проблем именно заради нездравословни хранителни навици. Но според д-р Пезуто присъствието на грозде в един хранителен режим с високо съдържание на мазнини, увеличава шансовете ни за по-дълъг живот.



По думите му също така консумацията на грозде намалява дори и риска от сърдечен удар или инсулт, както е установено от последни изследвания. И допълва:



"Тези данни илюстрират изключителното влияние на нутригеномиката, процъфтяваща изследователска област, която ще ни накара да оценяваме повече храненето и здравето си, пише lifestyle.bg.