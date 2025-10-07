Доктор каза с кое упражнение можем да подобрим кръвообращението си

© Ако пръстите на ръцете и краката ви често са студени или редовно изпитвате изтръпване, има голяма вероятност да имате лошо кръвообращение, нещо, което става по-често срещано с възрастта.



Д-р Джесика Хенеси, MD, PhD, кардиолог в NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, обяснява, че това е така, защото с напредване на възрастта кръвоносните съдове се втвърдяват, пише Paradе.



"Също така, дори при добре модифицирани рискови фактори, плаката се натрупва с течение на времето, което води до стесняване на съдовете и симптоми на лоша перфузия на долните крайници“, казва тя.



Д-р Шрихари С. Найду, MD, FACC, кардиолог и професор в Медицинския колеж в Ню Йорк, обяснява, че има две форми на лошо кръвообращение, като и двете стават по-чести с възрастта. Първата форма, казва той, е артериална лоша циркулация (наричана още периферна съдова болест).



"Това е, когато артериите, които осигуряват притока на кръв към краката, са блокирани“, обяснява той.



Д-р Найду добавя, че другата форма на лоша циркулация се нарича оток, когато кръвта има проблеми с връщането от краката към тялото.



"Отокът ще причини тежест и умора на краката и ходилата. Това може да се дължи на разширени вени или на по-сериозен проблем като сърдечно, чернодробно или бъбречно заболяване", разкрива той.



Той обяснява, че и двете форми на лошо кръвообращение са по-чести с възрастта поради натрупването на увреждане на вените и артериите, точно както казва д-р Хенеси. И двамата лекари обаче казват, че има едно просто разтягане, което може да доведе до по-добро кръвообращение в тялото.



Признаци на лоша циркулация







Как да разберете дали имате лошо кръвообращение?



И двамата кардиолози казват, че има няколко издайнически признака. Д-р Найду казва, че признаците на лошо артериално кръвообращение включват болка в пръстите на краката и стъпалата, когато ходите и болката идва предсказуемо с упражнения и след това изчезва, след като спрете.



"По време на този етап лекарствата и повечето движение са лечението. С течение на времето симптомите могат да се влошат до точката на постоянна болка, наречена "болка в покой". В този момент е много опасно и е необходима медицинска помощ, за да се види дали могат да подобрят блокажите чрез процедури или операция.



"В тежки случаи на краката може да се развият язви или разрушаване на кожата, което също може да причини инфекция", казва д-р Найду.



Той казва, че признак на друга форма на лошо кръвообращение, оток, е, когато натиснете върху глезена си за три до четири секунди и го отпуснете и оставя вдлъбнатина или кратер като форма на възглавница, която изчезва бавно.



Д-р Хенеси добавя, че други признаци на лошо кръвообращение са изтръпване или изтръпване, загуба на коса в областта, лошо зарастване на рани и подуване на долните крайници, което се влошава особено при изправяне.



Лесното разтягане, което може да засили кръвообращението







Ако редовно изпитвате симптоми на лошо кръвообращение, важно е да говорите с вашия лекар за възможните решения. Това може да е комбинация от диетични промени, препоръки за упражнения и лекарства. Но има едно просто разтягане, от което и двамата лекари казват, че всеки може да се възползва, и това е лесен начин за стимулиране на кръвообращението: Повдигане на прасеца.



Повдигането на прасеца може да се прави седнало или изправено. За да ги правите, докато седите, седнете на стол със свити крака и стъпала на пода, раздалечени на ширината на бедрата. Повдигнете петите си от пода, издигайки се на пръсти. Задръжте за секунда, преди да върнете краката си обратно и повторете.



За да правите повдигания на прасци в изправено положение, застанете с крака на ширината на бедрата. Повдигнете петите си от пода, издигайки се на пръсти. Задръжте за секунда, преди да върнете краката си обратно и повторете.



"Повдигането на прасеца може да помогне за подобряване на притока на кръв в краката, защото кръвта се движи през нашите артерии и вени в краката ни, като използва "помпата" - известна още като мускулите на прасеца. Въпреки че ходенето е най-добрата форма на "помпа на прасеца", повдигането на прасеца е чудесен начин да поддържаме кръвта да тече обратно към сърцето ни, докато седим или в моменти, когато не можете да ходите много, като в самолет", казва д-р Хенеси.



Според д-р Хенеси можете да правите повдигане на прасеца почти навсякъде: На бюрото си, докато работите, на дивана, докато гледате телевизия и дори на опашката в магазина за хранителни стоки.



Според д-р Найду повдигането на прасеца помага за подобряване на притока на кръв и при двете форми на лошо кръвообращение, особено при оток.



"Въпреки че повдигането на прасеца не помага непременно при периферно съдово заболяване, известни още като артериални блокажи, упражненията като цяло помагат за изграждането на това, което наричаме колатерали или нови заобиколни пътища на кръвоносните съдове, около блокираните артерии и силно се препоръчват като първа линия на лечение“, казва той.



Колко често трябва да правите повдигане на прасеца, за да подобрите кръвообращението?



Д-р Найду добавя, че колкото повече, толкова по-добре, и препоръчва да се стремите да правите 10 на всеки два часа, ако сте заседнал (като например на бюрото си или по време на дълъг полет).



"Данните предполагат, че извършването на повдигания на прасеца с два до три комплекта от 15 до 30 повторения през ден най-малко може да е от полза за кръвообращението. Заслужава си да помислите и за формата. По-бавните движения и задържането в горната част за секунда могат да ви помогнат да извлечете повече от всяко повторение", обяснява д-р Хенеси.



Колкото повече движение можете да включите в рутината си, толкова по-добре. Но когато не можете да излезете на разходка, повдигането на прасеца е следващият най-добър начин да накарате кръвта си да тече.