Доли Партън се събра с Бийтълс за звезден кавър

© Кънтри иконата Доли Партън публикува кавър на хита на Бийтълс "Let it Be". Песента е част от предстоящия й албум "Rockstar" (Рокзвезда), който певицата записва послучай вписването й в Рокендрол алеята на славата.



Кавърът на обичаната песен е записан в звездната компания на бийтълсите Пол МакКартни и Ринго Стар, както и Мик Флийтууд (Fleetwood Mac) и Питър Фрамптън. Баладата прекрасно демонстрира мощните вокали на Партън, като авторът на песента МакКартни се включва на припева.



“Let It Be" е най-скорошното парче, излязло от дългоочаквания рок проект на кънтри звездата, излизащ на 17 ноември тази година. Мащабния албум, в който гостуват над 40 звезди, включва 30 парчета - 21 кавъри и 9 авторски песни.



Подобно на бийтълския хит, Партън ще пресъздаде много песни в дует с техните оригинални изпълнители, включително “Open Arms" със Стийв Пери от "Journey", “Heart of Glass" с Деби Хари от "Blondie", “Baby, I Love Your Way" с Питър Фрамптън и “Wrecking Ball" с кръщелницата си Майли Сайръс.



"За мен е изключителна чест и привилегия да работя с някои от най-легендарните певци и музиканти на всички времена. Да имам възможността да изпея тези емблематични песни за албума бе неизмеримо щастие", сподели Партън в изявление. "Надявам се всички да се насладят на албума толкова, колкото аз се наслаждавах на работата по него!"