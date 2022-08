"Домът на дракона" чупи рекорди

© HBO След глобалния феномен, в който се превърна Game of Thrones, беше напълно ясно, че каквото и да опита да направи HBO със света, създаден от Джордж Р.Р. Мартин, ще има интерес към него.



А такъв към "Домът на дракона" (House of the Dragon) определено не липсва. Няма как да е другояче при положение, че сериалът ни връща около 200 години назад във времето от познатите ни действия в Game of Thrones, за да ни покаже какво се е случило с дом Таргариен и техните дракони.



Вече разбрахме, че силният старт и рекордът по гледаемост на първи епизод са накарали HBO и Warner да помислят за втори сезон. Впрочем, това е нещо, в което не сме се съмнявали много, че ще се случи. От IndieWire разбираме, че вторият епизод е надминал дори първия.



Втори епизод е повишил рейтинга си с 2% в сравнение с първи, което означава, че в деня на премиерата си е бил гледан от 10.2 милиона души. Или поне това сочат първоначалните данни на Nielsen. Докато първият епизод събра пред екраните 9.986 милиона души за първите 24 часа от пускането си.



Една седмица по-късно премиерният епизод на "Домът на дракона" вече е гледан от 25 милиона души. Тук трябва да уточним, че статистиката се отнася до САЩ. Забелязва се ръст и в гледаемостта на Game of Thrones, което означава, че феновете са били обхванати от носталгична вълна и са си пуснали стария сериал.