Драгана Миркович - с първи голям концерт у нас след дни

© Кралицата на сръбската музика Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна на 16 октомври.



Събитието ще се проведе в Двореца на културата и спорта.



Цените варират от 40 лв до 90 лв, а маса за 10 души е на цена от 1000 лв.



"Прекрасно е, че получих покана да имам първия си голям концерт във Варна. Много се радвам, защото това е още едно предизвикателство, още една среща с моята прекрасна публика в България. Нямам търпение", каза тя още през юни месец.