Най-възрастният участник в романтичното риалити "Ергенът“ – Крис – ще бъде откаран в болница след внезапно неразположение в един от следващите епизоди на предаването.Инцидентът се случва след тежко физическо предизвикателство, в което Крис, Стоян и Марин се изправят един срещу друг на арената.Тримата ще премерят сили в необичайна битка, облечени в сватбени костюми. Малко след изпитанието обаче Крис се почувства зле и ще бъде транспортиран в спешното отделение.Зрителите ще видят как той се свлича на плажа в Шри Ланка – сцена, която първоначално предизвиква сериозно притеснение сред останалите участници и екипа на предаването.По информация от продукцията не се очаква здравословното му състояние да се влоши трайно. Възможно е обаче физическото натоварване да се е оказало прекалено за организма му.Крис е най-възрастният сред ергените, докато най-младият – Марин – е в отлична физическа форма. Според наблюдатели именно опитът на Крис да се съревновава в бързина и сила със значително по-младите участници може да е довел до претоварване.В предишните епизоди вниманието беше насочено и към Кристиян, който задълбочи отношенията си с Елеонора по време на специална вечеря. Двамата разговаряха за семейството, приятелствата и бъдещите си мечти. Елеонора призна, че когато е близо до него, сърцето ѝ "получава аритмия“, а Кристиян отвърна, че между тях усеща силно привличане.Кристиян Генчев е на 36 години и от 2014 г. живее в САЩ, където, по собствените му думи, е успял да сбъдне своята американска мечта, припомня "Блиц".