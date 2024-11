Дрейк заведе дело срещу Universal Music и Spotify заради Кендрик Ламар

© Дрейк заведе дело срещу Universal Music и Spotify заради това, че "по изкуствен път" засилват стриймванията на песента Not like us на Кендрик Ламар, в която се пее именно срещу канадеца, пише BBC.



Делото е заведено от компанията на Дрейк Frozen Moments LLC. Те обвиняват платформите, че използват "нелегални схеми" за увеличаването на слушаемостта чрез ботове и др методи.



Според адвокатите на Дрейк от Universal Music са започнали кампанията срещу Дрейк нарочно, за да манипулират общественото мнение.



Представители на музикалната корпорация категорично заявиха, че твърденията на Дрейк и антуража му са неверни. Те посочват, че феновете сами правят избор чия музика да слушат.



Нито Spotify, нито Ламар са отговорили на обвинението.



Песента Not like us е разглеждана като категоричен удар по Дрейк във враждата, която съществува между него и Кендрик Ламар.



В съдебния иск екипът на канадеца посочва, че песента е достигнала 96 млн. стриймвания за седем дни, първа е в класациите в САЩ и е в топ 10 на радио класациите. Според тях това се дължи на "изкуствено завишаване" на слушаемостта.



Те твърдят, че Universal Music са платили на неизвестни към момента трети страни, които да спомогнат този процес. Те твърдят, че лейбълът е намалил таксите си за песента с 30%, в замяна на това Spotify да я препоръчва на потребителите.