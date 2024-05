Дуа Липа: Това беше унизителен момент

© Дуа Липа призна, че груба шега я е накарала да закрие акаунтите си в социалните мрежи. Изпълнителката на хита "Levitating“ разказа за момент от началото на кариерата си, който се е отразил негативно на психиката ѝ.



Звездата стана известна през 2015 г. след редица хитове като "Be the One“ и "Blow Your Mind (Mwah)“.



Един епизод в кариерата на Липа, който толкова брутално я засяга, че я кара да напусне X. Това се случва по време на нейното изпълнение на Brit Awards през 2018 г., докато тя пее "New Rules“, предаде NOVA.



Tя разказа за "унизителния“ и "нараняващ“ момент, в който изпълнила танцово движение, което по-късно e било определено като "острилка за моливи“.