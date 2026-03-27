Актьорът Даниел Пеев – Дънди гостува в новия епизод на "Капките Podcast“, където разкрива откровени и забавни истории от професионалния си път, студентските години и личните трансформации. Данните от гостуването му бяха предоставени от репортер наБалансът между сцената и музиката Дънди е категоричен, че актьорската професия остава негова основна мисия в киното и театъра, тъй като артистизмът е това, което го "храни“. Паралелно с това той развива и своята страст към музиката, която използва като поле за лично удоволствие и творческо развитие.Екстремният студентски живот в София Спомените му от Студентски град включват поредица от абсурдни ситуации – от инциденти с парти грил в общежитието до спане в асансьори. По думите на актьора, на 20-годишна възраст най-голямата му мечта е била чисто битова: да притежава собствена пералня.Един от най-неочакваните моменти в кариерата му е свързан с неговия учител Стефан Данаилов. След премиерно представление Ламбо му подарява счупен стол – жест, който на пръв поглед изглежда странен, но носи своя специфичен контекст в отношенията между преподавател и ученик.Актьорът споделя с чувство за хумор как физическата му трансформация е повлияла на неговата заетост. Като по-пълен е имал по-малка конкуренция за специфични роли в реклами и международни продукции.След отслабването признава, че битката за роли е станала много по-ожесточена.Дънди чистосърдечно заявява, че в периода, в който е бил по-пълен, се е чувствал по-щастлив.В емоционален план Даниел Пеев говори с признателност за своята партньорка, която също е артист и хореограф. Той я описва като изключително зряла и грижовна личност, която му оказва пълна подкрепа в натовареното ежедневие.