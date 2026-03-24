Младата актриса Паола Маравиля, дъщеря на известната от различни хитови сериали Лилия Маравиля, за първи път сподели кадри от личния си живот с новата любов, информираБлондинката публикува поредица от романтични снимки в Instagram, с които изненада последователите си.На кадрите Паола позира в компанията на привлекателен мъж, чиято самоличност за момента остава в тайна. Снимките запечатват интимни и мили моменти между двамата:Публикацията веднага предизвика вълна от позитивни коментари. Първа своята подкрепа и одобрение изрази майка ѝ – Лилия Маравиля. Към пожеланията за щастие се присъедини и актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева, както и много приятели на младата надежда на българския театър.