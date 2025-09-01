Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Двамата братя Стораро женени за сестри? Говори тъстът
Автор: Екип Ruse24.bg 11:05Коментари (0)49
©
"Годеницата на Емрах Стораро не е моя дъщеря!". Това разкри в ексклузивно видео Бисер Стефанов, баща на Гюлджан, съпругата на големия син на Тони Стораро - Фики Стораро. Мъжът уточни, че за пръв път излиза със заявление за себе си и семейството си в нета, но след като последнитге дни всички БГ медии гръмнаха, че Айлян, момичето, за което се сгоди Емрах Стораро, е сестра на половинката на брат му, бил принуден да го направи.

"Другата ми дъщеря се казва Арзу. Имам и син, който е по-малък, роден е през 2011, сега е на 14 години. Използвам случая да го поздравя", каза още в клипчето Стефанов.

Сватът на Тони Стораро изразява съжаление, че не е могъл да присъства на годежа на Емрах и Айлян. "Но съпругата ми беше там", уточнява той. "Не познавам това момиче, Айлян, но много искам младите да са щастливи! Сега вече се сродяваме и с нея, и със семейството ѝ", подчерта бащата на Гюлджан.

Таткото на жената до Фики сподели, че от години е близък приятел с баща му. "За мен е Тонче, знаем се отдавна", довери сватът на Тони Стораро.

Слухът, че Гюлджан и Айлян са сестри тръгва от профил в тик-ток с ник нейм mimi.mihaylova111. Той е на млада жена, която редовно качва видеа, на които пее турски песни и палаво кърши рамене и снага. Именно от този профил е качен коментарът: "100 процента е сестра на Гюлджан" към първата снимка на Емрах с неговата млада избраница.

За сефте помества този фотос на щастливите годеници една рускиня, родена в Санкт Петербург, но живееща от години у нас - Людмила Захажаева, майка на бившата водеща на "Скандално жълто" Албена Вулева и участничка в едно от изданията на "Вип Брадър". Как Захажаева се е сдобила с кадъра и информацията за годежа, остава мистерия. Но е факт, че публикуваното от нея, и то дни, преди да изтекат снимки и клипове от тържеството, се оказа чистата истина.

Факт е, че всички "заподозрени" - и Тони Стораро, и Бисер Стефанов, и Айлян са родом от един регион. Поп фолк ветеранът е от Шумен, бащата на снаха му Гюлджан е от Търговище, пише "България Днес", а годеницата на Емрах е дошла на бял свят в близкото до Исперих село Подойва, откъдето са дошли да я вземат с големи салтанати за годежа.

Още по темата: общо новини по темата: 550
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:48 / 30.08.2025
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
12:30 / 30.08.2025
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
14:08 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Земетресение в Афганистан
Катастрофи в България
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: