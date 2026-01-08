Две рецепти от една малка тиква – евтино, питателно и много вкусно
Тиквата има богато съдържание на калий, мед, манган, желязо, магнезий и фосфор, белтъчини, въглехидрати, витамини С, Е, В2, В3, В6 и фолиева киселина. Важно е да се отбележи, че тиквата е бедна на прости захари, което означава, че е подходяща за консумация дори и от хора, страдащи от диабет и сърдечно-съдови заболявания.
ФОКУС ще ви предостави две много бързи и лесни рецепти и отново натъртваме- само с парче тиква, което обаче разделяме на две.
Крем карамел с тиква
– 100 мл белтъци
– 300 гр печена тиква
– 60 гр еритритол /подсладител/
– 60 гр скир с вкус ванилия "Ванилия"
– Ванилия
Нарязваме тиквата на кубчета, заливаме я с чаша гореща вода и печем 30 мин на 200 градуса. Разбиваме белтъците с ванилията, добавяме подсладителя и скира. Заливаме запечената тиква и печем още 15-20 мин. Превръща се в нещо превъзходно и нискокалорично, а си е десерт.
Супа от тиква
– 400 гр тиква
– 2 малки картофа
– един голям морков
– Кокосово мляко
– Кокосово масло
– Джинджифил
Сварявате зеленчуците, оцеждате ги като оставите 1 чаена чаша от бульона, пасирате и добавяте 1 супена лъжица кокосово масло и 1 чаена чаша кокосово мляко. Супата е готова. Овскусявате според вашите предпочитания.
