Крушите са едни от най-сладките и сочни плодове за сезона. Те са не само вкусни сами по себе си, но и чудесна основа за разнообразни ястия – от свежи салати до ароматни десерти. Благодарение на естествената си сладост и сочност, крушите лесно се комбинират с ядки, сирена, подправки и мед, придавайки финален щрих както на вечерята, така и на сладката изненада след нея.ви предоставя две лесни и пробвани рецепти, които могат да разнообразят менюто ви.Този десерт е топъл, ароматен и невероятно лесен за приготвяне. Изберете цели, средно узрели круши, измийте ги и ги разрежете наполовина, като отстраните семките. В издълбаното място поставете малко мед, поръсете с канела и добавете натрошени орехи или лешници. Наредете крушите в тава и ги печете, докато омекнат и медът се карамелизира – около 20 минути при умерена фурна.За още по-интензивен аромат добавете малко настърган джинджифил или капка ванилов екстракт в меда. А ако искате десертът да изглежда "професионално“, поръсете леко с пудра захар преди сервиране.Сервирайте топли, с малко кисело мляко, ванилов йогурт или сладолед за контраст между топло и студено. Мекият плод, карамелизираният мед и хрупкавите ядки създават комбинация, която кара всеки да поиска втора порция.За свежо предястие или гарнитура, крушите могат да се превърнат в изискана салата. Почистете и измийте руколата или микса от зелени салати. Обелете и нарежете крушите на тънки парчета, като ги напръскате със сок от лимон, за да не потъмнеят. В купа смесете руколата, крушите, пармезан на тънки резени и натрошени ядки. Подправете с малко зехтин, бял винен оцет, лимонов сок, сол и черен пипер непосредствено преди сервиране.За още по-хрупкав вкус, леко изпечете ядките преди да ги сложите в салатата. Ако искате малко "празничен ефект“, добавете няколко сушени боровинки или тънки филийки портокал – цветовете и ароматите оживяват салатата.ви пожелава добър апетит!