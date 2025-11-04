Джан Микеле претърпял инцидент
©
Той и половинката му от риалитито - бижутерката Габриела, се появиха хванати за ръка в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви и показаха, че връзката им продължава и извън камерите.
Двамата изглеждаха щастливи, макар и да не разкриха дали планират сватба.
"Любовта ни цъфти, особено откакто живеем заедно", призна Габриела.
Джан Микеле обаче изненада с визия - видимо отслабнал. Причината, както разкри самият той, е тежък инцидент:
"Блъсна ме тротинетка - счупих си ключицата и лопатката. Трябваше да спра тренировките и това ме стопи."
Той коментира и поведението си в "Ергенът", което често беше определяно като избухливо.
"Всичко беше театър", обясни с усмивка Джан Микеле, но призна, че безредието в къщата наистина го е изкарвало извън нерви.
"Убедих се, че не е агресивен. Стъпва на пръсти, да не ме събуди", добави Габриела, цитира "България Днес".
По повод вълната от критики и хейт след участието си, Джан беше лаконичен:
"Вече ми е интересно само колко по-изобретателни ще станат гадориите, които ще пишат за мен."
Още по темата
/
Преслава търси лъжците
31.10
Още от категорията
/
Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич в рамките на проекта "Природен компас"
03.11
Не консервирайте гъби!
03.11
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Какви са ползите от омега-3 мастните киселини?
17:19 / 03.11.2025
Не консервирайте гъби!
09:40 / 03.11.2025
Тези билкови чайове доказано понижават холестерола, има ги във вс...
09:12 / 03.11.2025
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиатор...
16:11 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:12 / 02.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:16 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.