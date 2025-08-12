Дженифър Анистън с рядко признание

© Дженифър Анистън направи рядко признание за покойния си колега от "Приятели" Матю Пери. В интервю за "Vanity Fair", публикувано в понеделник, 11 август, актрисата обяснява, че тя и колегите ѝ от актьорския състав - Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дейвид Шуимърв и Мат Лебланк - "са направили всичко възможно" за Пери по време на борбата му със зависимостите.



"Имах чувството, че сякаш дълго време бяхме скърбяли за Матю, още докато беше жив, защото битката му беше наистина трудна за него", отбелязва 56-годишната Анистън. В сърцераздирателна изповед носителката на "Златен глобус" добавя: "Колкото и да беше трудно за всички нас и за феновете, има част от мен, която смята, че така е по-добре."



Анистън уточни, че се "радва", че Пери, който почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, е "извън тази болка", пише "Page Six".



Когато актьорът почина от свръхдоза кетамин, Анистън написа трогателно съобщение в Instagram. "Мати, обичам те толкова много и знам, че сега си напълно спокоен и извън всякаква болка", написа тогава звездата. "Говоря си с теб всеки ден... понякога почти те чувам да казваш "можеш ли да БЪДЕШ по-луд?".



В първото си интервю след шокиращата смърт на Пери Анистън говори за това колко "щастлив" и "здрав" е бил нейният "забавен" приятел в последните си дни - дори разкри, че сутринта преди смъртта му са си писали. "Той не изпитваше болка. Не се бореше", спомня си тя през декември 2023 г. "Работеше толкова усърдно."



През август 2024 г. петима души бяха обвинени за смъртта на Пери, включително двама лекари, които наскоро се признаха за виновни за разпространение на кетамин.



Неравната битка на Пери с наркотиците



Матю Пери дълго време се бори със зависимостта, която в заглавието на мемоарите си от 2022 г. нарича "Голямото ужасно нещо". Актьорът изчислява, че през годините е похарчил "9 милиона долара или нещо подобно за опити да изтрезнее". Докато описва усилията си в книгата, Пери пише: "Чувствам се по-добре, защото това е вече навън. Написано е на лист хартия. Причината, поради която все още съм жив, определено е с цел да помагам на хората".



Номинираният за "Еми" актьор веднъж похвали Анистън като приятелката, която "най-много му е протягала ръка" по време на борбата му. През 2022 г. той разказва пред Даян Сойер, че е "наистина благодарен" за помощта ѝ през годините, пише още "Page Six".